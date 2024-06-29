Крупнейший производитель сигарет в мире тайно финансировал исследования, посвященные курению

Сигареты компании Philip Morris International / © Getty Images Доктор Софи Бразнелл, один из авторов статьи, опубликованной в журнале Nicotine and Tobacco Research, сообщила, что Philip Morris International с 2012 по 2020 год выделяла деньги на исследования, пытаясь влиять на науку и политику общественного здравоохранения, чтобы создать благоприятную среду для продвижения своей продукции.
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