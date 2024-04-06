Пик паводка в Карагандинской области пройден

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев обратился к жителям на своих страницах в соцсетях: «Уважаемые земляки! Пик паводка в нашей области прошёл! Благодаря нашей с вами сплоченности мы смогли предпринять все меры, чтобы паводок прошёл с минимальным ущербом.