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Блогеры и артисты, которые попали в черный список налоговой

Блогеры и артисты, которые попали в черный список налоговой

Во второй список блогеров и артистов, чья деятельность вызвала подозрение у Федеральной налоговой службы (ФНС), попали Ольга Бузова, Ксения Бородина, Гоар Аветисян, Виктория Боня, Ида Галич и Николай Соболев (признан в РФ иностранным агентом).

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