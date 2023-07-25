Блогеры и артисты, которые попали в черный список налоговой

Страна и люди

Во второй список блогеров и артистов, чья деятельность вызвала подозрение у Федеральной налоговой службы (ФНС), попали Ольга Бузова, Ксения Бородина, Гоар Аветисян, Виктория Боня, Ида Галич и Николай Соболев (признан в РФ иностранным агентом).