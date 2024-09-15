Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Отчаянный шаг: основатель «Грузинской мечты» пообещал извиниться перед осетинами за войну 2008 года

Отчаянный шаг: основатель «Грузинской мечты» пообещал извиниться перед осетинами за войну 2008 года

В попытке сохранить власть по итогам приближающихся переломных парламентских выборов в Грузии, тамошняя правящая партия «Грузинская мечта» пошла на еще один демонстративный и отчаянный шаг, способный еще больше ухудшить отношения Тбилиси с западным блоком.

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