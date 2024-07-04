🚰 Для починки коллектора в Феодосии закупили 40 метров труб. Ремонт продолжается На месте работает аварийная бригада «Воды Крыма».
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🚰 Для починки коллектора в Феодосии закупили 40 метров труб. Ремонт продолжается На месте работает аварийная бригада «Воды Крыма».