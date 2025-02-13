В России предложили запретить продажу сатанистских товаров на маркетплейсах

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил главе Минпромторга Антону Алиханову письмо, в котором выразил обеспокоенность распространением на крупнейших российских онлайн-площадках товаров с символикой, ассоциируемой с сатанизмом.
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