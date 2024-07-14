В Финляндии сообщили об успехах в расследование дела о повреждении газопровода Balticconnector. Об этом в воскресенье, 14 июля, со ссылкой на старшего следователя Центральной криминальной полиции Финляндии Ристо Лохи сообщает STT.
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