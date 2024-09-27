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Конец войне и Зеленскому? Три главных ядерных послания Путина Западу в одном флаконе

Конец войне и Зеленскому? Три главных ядерных послания Путина Западу в одном флаконе

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Комментарии
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E
Ed
Понты-с, господа. Это только заява о начале создания документа, который вынудит поступать как здравомыслящие уже юридически. На что другое, как оперативность ответных мер, уже и надежд нет. И только после создания проекта документа, (минимум месяц) и его утверждения (еще пару недель), после того как пару городов будет уничтожено, радостно огласят о его утверждении. Только будет ли кому действовать по этому документу, вопрос.
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