Конец войне и Зеленскому? Три главных ядерных послания Путина Западу в одном флаконе

E

Ed

Понты-с, господа. Это только заява о начале создания документа, который вынудит поступать как здравомыслящие уже юридически. На что другое, как оперативность ответных мер, уже и надежд нет. И только после создания проекта документа, (минимум месяц) и его утверждения (еще пару недель), после того как пару городов будет уничтожено, радостно огласят о его утверждении. Только будет ли кому действовать по этому документу, вопрос.