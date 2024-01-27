Возврат средств за спектакль с Астаховым потребовали 10 ростовцев

Несмотря на критику, актер получил также слова поддержки и благодарности от других зрителей.Жители Ростова разделились в оценке спектакля "Что творят мужчины" (12+) с участием известного актера Сергея Астахова.
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