Газовая несовместимость

Турция приостанавливает совместные с Израилем проекты в области энергетики. На паузу поставлены планировавшиеся разведка и добыча месторождений углеводородов в Средиземном море, а также перспективный транзит газа в Европу.
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