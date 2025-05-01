Проект документа: сделка с США по недрам будет стоять над законами Украины

Соглашение по ископаемым между США и Украиной будет стоять над украинскими законами. Об этом свидетельствует текст проекта соглашения, опубликованный депутатом Верховной рады Ярославом Железняком в Telegram-канале.
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