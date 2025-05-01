Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 558 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Циркон летит со скоростью 11025 км/час!Военный эксперт К...
  • Marina Bubon
    Посчитали - прослезились(Госдеп заявил об ...
  • Leonid PlиGin
    Я думал всегда почему хохлы-бандеровцы такие говнистые? Оказывается у них жопа вместо головы.Захарова: эксгума...

Проект документа: сделка с США по недрам будет стоять над законами Украины

Проект документа: сделка с США по недрам будет стоять над законами Украины

Соглашение по ископаемым между США и Украиной будет стоять над украинскими законами. Об этом свидетельствует текст проекта соглашения, опубликованный депутатом Верховной рады Ярославом Железняком в Telegram-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх