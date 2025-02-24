Times: Макрон и Стармер попытаются убедить Трампа не разговаривать с РФ

Лидер Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер попытаются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине в обмен на обязательства европейских стран по обеспечению безопасности Украины в будущем.
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