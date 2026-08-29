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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вингер «Зенита» Луис Энрике интересен «Роме»

Вингер « Зенита »  Луис Энрике привлек внимание «Ромы». Как сообщает  Джанлука Ди Марцио , римляне рассматривают профиль 25-летнего атакующего полузащитника сборной Бразилии .

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