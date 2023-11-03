Автопроизводители предлагают покупателям самостоятельно забирать машины с заводов

Эксперты заговорили о возможном росте криминала.Как ранее сообщал «Царьград», из-за неадекватного роста стоимости доставки, который обусловлен нехваткой автовозов и водителей, автопроизводители обратились за помощью в правительство, а теперь предлагают покупателям самостоятельно забирать машины с заводов, об этом сообщают «Известия».