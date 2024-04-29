Правительство Казахстана: изъятые у олигархов $90 млн вернули государству

Комитет по возврату активов генпрокуратуры Казахстана обратил в доход государства свыше $ 90 млн. Пресс-служба власти республики обращает внимание на то, что полученную сумму используют для восстановления разрушений от весенних паводков.
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