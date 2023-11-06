ВВС Израиля за сутки атаковали 450 объектов ХАМАС, включая военные комплексы

Истребители Военно-воздушных сил Израиля в течение суток атаковали около 450 объектов радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, включая военные комплексы, наблюдательные пункты, позиции ПВО и многое другое.
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