Подразделения группировок войск «Юг», «Центр» и «Восток» в зоне специальной военной операции в течение прошедших суток нанесли поражение живой силе и технике девяти бригадам ВСУ и теробороны на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области.
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