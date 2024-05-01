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Армия России продолжает оттеснять ВСУ почти на всех фронтах спецоперации

Армия России продолжает оттеснять ВСУ почти на всех фронтах спецоперации

Подразделения группировок войск «Юг», «Центр» и «Восток» в зоне специальной военной операции в течение прошедших суток нанесли поражение живой силе и технике девяти бригадам ВСУ и теробороны на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области.

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