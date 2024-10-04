К чему готовятся в Офисе нелегитимного Зеленского?

По поступающей из Киева информации, глава Офиса президента Андрей Ермак начал готовиться к последней попытке отстоять продолжение войны на фоне растущего разочарования в самой Украине и в рядах союзников.
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