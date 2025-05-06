Полицейские задержали в Смоленске межрегионального наркокурьера, планировавшего сбыть около 5 кг смеси, содержащей мефедрон

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение каналов поставки наркотических средств на территорию Смоленской области, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД совместно с региональным Управлением ФСБ пресекли попытку сбыта наркотических средств в особо крупном размере.