Военное обозрение

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В МИД ЮАР призвали конгресс США отозвать законопроект по «борьбе с российской деятельностью в Африке»

В МИД ЮАР призвали конгресс США отозвать законопроект по «борьбе с российской деятельностью в Африке»

Министр иностранных дел Южно-Африканской Республики Наледи Пандор выступила с заявлением о том, что конгресс США рассматривает недопустимый экстерриториальный закон, направленный на борьбу с российской деятельностью в Африке.

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