Охлаждаемся дома: эти лимонады вы легко сделаете сами

Они вкусные и помогут справиться с жарой В жаркую погоду хочется чего-то холодного. Если мороженое вам уже приелось, а вода из холодильника кажется слишком скучной, на помощь придут вкуснейшие лимонады, которые легко можно приготовить дома.
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