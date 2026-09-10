Сотрудница мэрии Новосибирска открыла вирусное письмо от хакеров с Украины

В 2026 году сотрудница администрации, занимавшая должность эксперта, открыла на служебном компьютере вредоносное вложение, поступившее на её личную электронную почту.
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