Страна и люди

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Афера на тему всемирного потепления "по вине человека" продолжается аферистами-глобалистами

Афера на тему всемирного потепления "по вине человека" продолжается аферистами-глобалистами

Глобалисты активизируют планы по созданию глобального голода: 13 стран согласны перейти на менее продуктивные "зелёные" методы ведения сельского хозяйстваГлобальный климатический культ готовится развязать свою войну с продовольствием и 13 стран, многие из которых являются крупными производителями скота и продовольствия во главе с Соединенными Штатами, Аргентиной, Бразилией, Чили и Испанией, подписали обязательство ввести для фермеров новые ограничения, направленные на сокращение выбросов метана.

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