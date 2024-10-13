HavaSosyalMedya: в Турции человек пострадал при ударе молнии в аэропорт

В Турции человек пострадал при ударе молнии в аэропорт. Об этом пишет портал HavaSosyalMedya. "Перед вылетом рейса Ризе-Артвин - Стамбул молния ударила в аэропорт, когда дверь самолета должна была закрыться, чтобы позволить начаться процессу взлета.
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