HavaSosyalMedya: в Турции человек пострадал при ударе молнии в аэропорт

В Турции человек пострадал при ударе молнии в аэропорт. Об этом пишет портал HavaSosyalMedya. "Перед вылетом рейса Ризе-Артвин - Стамбул молния ударила в аэропорт, когда дверь самолета должна была закрыться, чтобы позволить начаться процессу взлета.