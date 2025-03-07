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США хотят запретить въезд гражданам некоторых стран

США хотят запретить въезд гражданам некоторых стран

Американский лидер Дональд Трамп хочет запретить въезд в США гражданам ряда стран. Об этом в четверг, 7 марта, сообщают зарубежные СМИ – газета The New York Times и агентство Reuters, ссылаясь на источники.

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