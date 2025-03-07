США хотят запретить въезд гражданам некоторых стран

Американский лидер Дональд Трамп хочет запретить въезд в США гражданам ряда стран. Об этом в четверг, 7 марта, сообщают зарубежные СМИ – газета The New York Times и агентство Reuters, ссылаясь на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии