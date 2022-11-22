Эксперт Минчичова назвала «игровой» способ, который поможет накопить на пенсию

Существуют игры, которые вырабатывают привычку постоянно откладывать деньги на старость. Одну из таких рассказала агентству «Прайм» замдиректора Института финансовой грамотности Финансового университета при Правительстве РФ Валерия Минчичова.
Существуют игры, которые вырабатывают привычку постоянно откладывать деньги на старость. Одну из таких рассказала агентству «Прайм» замдиректора Института финансовой грамотности Финансового университета при Правительстве РФ Валерия Минчичова.
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