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Минздрав Палестины сообщил о гибели 15 человек во время обстрела сектора Газа

Минздрав Палестины сообщил о гибели 15 человек во время обстрела сектора Газа

wikimedia.org/ Tomás Del Coro/CC BY-SA 4.0 Не менее 15 человек погибли, еще 125 пострадали во время ударов Израиля по сектору Газа, сообщает местный минздрав.

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