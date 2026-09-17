Официальный Хельсинки прикинулся сумасшедшим и объявил, что хочет устроиться под французским ядерным зонтиком Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Финский политикум решил, что он хорошо пожил и даже где-то зажился.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Друг Трампа, враг...
- МИД РФ: Россия пр...
- IV Диплом в обмен на...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым