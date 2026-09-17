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Финский политикум решил, что он хорошо пожил и даже где-то зажился

Финский политикум решил, что он хорошо пожил и даже где-то зажился

Официальный Хельсинки прикинулся сумасшедшим и объявил, что хочет устроиться под французским ядерным зонтиком Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Финский политикум решил, что он хорошо пожил и даже где-то зажился.

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