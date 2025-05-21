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Российские военные рассказали об освобождении Новоалександровки в ДНР

Российские военные рассказали об освобождении Новоалександровки в ДНР

Военнослужащие 9-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» рассказали об освобождении населенного пункта Новоалександровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).

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