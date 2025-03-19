Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 985 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Вот еще пример. Ты берешь в долг у мамы 25 рублей, и у папы 25, всего у тебя 50 рублей. Идешь в магазин и тратишь там...Депутаты Госдумы ...
  • Walery
    На один путь с Латвией выходит Казахстан... как они враги в будущем полагают рядом с РФ жить?  Неужели тоже повоевать...В Латвии хотят со...
  • Walery
    Кто-то Родину защищет.., а кто-то в это время торопится у родины урвать... им все мало... мало, а расстрелять бы таки...Депутаты Госдумы ...

Посол Келин: политика Британии может привести к полному разрушению Украины

Посол Келин: политика Британии может привести к полному разрушению Украины

Политика, которую реализует Великобритания, может привести к полному разрушению Украины. Соответствующее заявление сделал в эфире телевизионного канала Channel 4 посол Российской Федерации в Лондоне Андрей Келин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх