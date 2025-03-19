Политика, которую реализует Великобритания, может привести к полному разрушению Украины. Соответствующее заявление сделал в эфире телевизионного канала Channel 4 посол Российской Федерации в Лондоне Андрей Келин.
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