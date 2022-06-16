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Вячеслав Фетисов: «Хоккей – дорогой спорт. Это дискриминирует детишек. Купите форму, чтобы это не было спортом для богатых»

Вячеслав Фетисов поделился мнением о развитии хоккея в условиях ограничений. – Вы легенда мирового хоккея, не могу не задать вопрос о состоянии российского спорта.

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