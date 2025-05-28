От всей души поздравляем всех причастных с праздником — с Днем пограничника! Пограничники — это не просто служба, это судьба.
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От всей души поздравляем всех причастных с праздником — с Днем пограничника! Пограничники — это не просто служба, это судьба.