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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Строум забил «Флориде» и набрал 68-е очко – это его лучший регулярный сезон в «Вашингтоне»

«Кэпиталс» играют с «Флоридой» (6:3, второй период) в матче регулярного чемпионата НХЛ.  Форвард «Вашингтона» Дилан Строум забросил шайбу в начале второго периода после паса Александра Овечкина.

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