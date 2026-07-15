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Журналист Бутримас*, вторгшийся в Курскую область, заочно осужден на 20 лет

Литовский журналист Элдорадас Бутримас* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который совместно с ВС Украины проник на территорию Курской области, заочно приговорен судом к 20 годам лишения свободы.

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