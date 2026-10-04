Премьер Латвии Кулбергс после выборов потребовал денег у ЕС на оборону от России

Андрис Кулбергс © Omar Havana/AP Партия премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса «Объединенный список» одержала убедительную победу на парламентских выборах и, по предварительным данным, получит 42 из 100 мест в сейме.
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