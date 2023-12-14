Гостиничный комплекс строится в Красносельском районе

На территории Центрального административного округа в Красносельском районе по адресу: 1-й Красносельский переулок, владение 15/17 ведется строительство Гостиничного комплекса со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения.
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