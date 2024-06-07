Для предзаказа стала доступна фигурка Ху Тао из Genshin Impact от APEX Новая фигурка ...

Для предзаказа стала доступна фигурка Ху Тао из Genshin Impact от APEXНовая фигурка от APEX уже доступна для предварительного заказа, и на этот раз объектом скульпторов стала эксцентричная Ху Тао из игры Genshin ImpactЧитать дальше → источник.