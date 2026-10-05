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Московский комсомолец в Израиле

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Израильский регулятор отозвал лицензии у 12 агентов «Финберт» по делу «Слайс»

Израильский регулятор отозвал лицензии у 12 агентов «Финберт» по делу «Слайс»

5 октября 2026 года Управление рынка капитала, страхования и сбережений Израиля (ISA) объявило об отзыве лицензий ещё у пяти агентов страхового агентства «Финберт», доведя общее число лишённых лицензии до двенадцати .

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