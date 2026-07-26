Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Котенок: смена военачальников в разгар конфликта не сулит ничего хорошего Киеву

Котенок: смена военачальников в разгар конфликта не сулит ничего хорошего Киеву

Военный обозреватель Юрий Котенок в беседе с телеканалом «Царьград» спрогнозировал, что скандал с уходом Михаила Федорова с поста министра обороны Украины, который уже привел к протестам и отставке главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, может получить непредсказуемое развитие.

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