Котенок: смена военачальников в разгар конфликта не сулит ничего хорошего Киеву

Военный обозреватель Юрий Котенок в беседе с телеканалом «Царьград» спрогнозировал, что скандал с уходом Михаила Федорова с поста министра обороны Украины, который уже привел к протестам и отставке главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, может получить непредсказуемое развитие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии