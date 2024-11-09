Названы главные страхи покупателей авто с пробегом

FRESH отнес скрученный пробег к главным страхам покупателей авто с пробегом Покупателей авто с пробегом пугает возможность столкнуться со скрученным пробегом, а также юридическими и скрытыми техническими проблемами, выяснил маркетплейс FRESH путем мини-опроса.
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