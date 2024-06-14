Едем на море. Врач рассказал, как сделать поездку с ребенком полезнее

Юлия Борта, Павел Бережанский / skynesher / istockphoto.com С какого возраста лучше ехать с ребенком на море? Что учесть, чтобы адаптация к новому климату не привела к проблемам? Сколько можно купаться и загорать? Морской воздух и вода очень полезны детям, особенно тем, кто часто простужается, болеет респираторными, кожными заболеваниями.