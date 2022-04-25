НБА признала ошибку судей в концовке матча «Денвер» – «Голден Стэйт»

НБА опубликовала официальный отчет о двух последних минутах в 4-м матче серии первого раунда плей-офф между «Голден Стэйт» и «Денвером» (121:126, 3-1).

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