Кирилл Дмитриев завершил переговоры в США: перспективы Арктики и редкоземельных металлов

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев провёл переговоры в Вашингтоне, обсудив с посланником США Стивеном Уиткоффом сотрудничество в Арктике и редкоземельной сфере, а также возможность восстановления авиасообщения.