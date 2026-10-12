Военный аналитик Алексей Леонков объяснил "истерику Зеленского" относительно слухов об энергетической сделке

Военный аналитик Алексей Леонков объяснил "истерику Зеленского", который бурно отреагировал на слухи об энергетической сделке.
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мочу ослиную им...
А надо ли нам, продавать в Америку солярку, когда она у нас стоит дороже бензина, якобы из за того, что её, мягко говоря самим не хватает? (Тут правительству нашему, которое так объясняло такую цену либо крестик надеть, либо трусы снять). А надо ли нам спасать Трампа? Возможно следующий их президент сам поймёт, что играть в санкции можно не только против нас, но и против них.
НПЗ теперь "оно"? ЕхГЭ (он же ЭхГЕ) окончательно съел остатки серого вещества у афтырев.
брехня...
"Кремль может использовать энергетическую сделку, чтобы торговаться." - сами-то в это верите ?