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Военный аналитик Алексей Леонков объяснил "истерику Зеленского" относительно слухов об энергетической сделке

Военный аналитик Алексей Леонков объяснил "истерику Зеленского" относительно слухов об энергетической сделке

Военный аналитик Алексей Леонков объяснил "истерику Зеленского", который бурно отреагировал на слухи об энергетической сделке.

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Новый комментарий от пользователя
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Рашид Касимов

А надо ли нам, продавать в Америку солярку, когда она у нас стоит дороже бензина, якобы из за того, что её, мягко говоря самим не хватает? (Тут правительству нашему, которое так объясняло такую цену либо крестик надеть, либо трусы снять). А надо ли нам спасать Трампа? Возможно следующий их президент сам поймёт, что играть в санкции можно не только против нас, но и против них.