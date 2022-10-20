Закон, порядок, государство

690 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Мамонова
    Там всегда готовы к любой ситуации,молодцыВоенные коммуналь...
  • Степан Капуста
    Сколько можно унижать Российскую Армию? С миру по нитке - голому рубаха. Так, что-ли? Какой идиот допускает такие пуб...Партию медикамент...
  • Владимир Петров
    По законам ЧС вышак всем наркодилерам и боссам давать.В Нижегородской о...

В Кировской области дети из новых регионов России побывали в музее дымковской игрушки

В Кировской области дети из новых регионов России побывали в музее дымковской игрушки

УМВД России по Кировской области совместно с Общественным советом при Управлении продолжают проведение мероприятий, направленных на оказание помощи и поддержку лицам, приехавшим в регион из новых субъектов Российской Федерации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх