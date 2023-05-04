33-летний Боровецки завершил карьеру после 12 сезонов в НХЛ. У защитника 1831 хит и 848 минут штрафа в 458 играх за «Оттаву» и «Нэшвилл»

В этом сезоне он провел только 4 матча за «Нэшвилл» и ни разу не вышел на лед после травмы, полученной в матче с «Филадельфией» в октябре.
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