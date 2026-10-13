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Опубликована полная программа XII Межрегионального книжного фестиваля «Тверской переплёт»

Опубликована полная программа XII Межрегионального книжного фестиваля «Тверской переплёт»

Полная программа XII Межрегионального книжного фестиваля «Тверской переплёт» наконец-то готова! С 23 по 25 октября Тверская областная библиотека им.

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