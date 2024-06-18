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В парке Горького начали реставрацию исторической ограды

В парке Горького начали реставрацию исторической ограды

В Парке Горького начались работы по восстановлению исторической ограды, выходящей на улицу Крымский вал и Пушкинскую набережную.

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