Депутат Госдумы Виталий Милонов высмеял латвийского премьера Кулбергса за совет европейцам пить меньше пива ради экономии денег для помощи Украине.
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