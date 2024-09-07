В Прикамье семья участника СВО получила льготы при помощи прокуратуры

Многодетной семье неправомерно начисляли платежи за вывоз твердых бытовых отходов и отопление.По указанию генерального прокурора Игоря Краснова прокуратура Пермского края изучила жалобу участника специальной военной операции, касающуюся нарушения прав его жены и троих детей.
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